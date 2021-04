Il Chelsea pronto a ritirarsi dalla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportato dalla BBC in Inghilterra, il Chelsea starebbe preparando documenti per chiedere di potersi ritirare dalla Superlega. Il club londinese è uno dei 12 club che nei giorni scorsi si erano annunciati come club fondatori della nuova Superlega, insieme a ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportatoBBC in Inghilterra, ilstarebbe preparando documenti per chiedere di potersi ritirare. Il club londinese è uno dei 12 club che nei giorni scorsi si erano annunciati come club fondatori della nuova, insieme a ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo

AzzoJacopo : RT @danielelozzi: Chelsea pronto ad uscire. Nessuno vuole passare da ‘cattivo’ della storia. A maggior ragione agli occhi dei propri tifosi… - danielelozzi : Chelsea pronto ad uscire. Nessuno vuole passare da ‘cattivo’ della storia. A maggior ragione agli occhi dei propri… - Tuitter53488180 : ITA il #Chelsea è pronto ad uscire dalla Super League. ENG #Chelsea is ready to leave the Super League. #SuperLeague - giorgia13 : RT @BombeDiVlad: ?? #ULTIMORA ?? Secondo la @BBCNews il #Chelsea sarebbe pronto a tirarsi fuori dalla #SuperLeague. Il club inglese in que… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball BBC: Chelsea pronto a ritirarsi dalla Superlega: Secondo quanto riportato dalla BBC in Inghil… -