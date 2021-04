UOMINI E DONNE oggi, 19 aprile: le esterne di Giacomo e Samantha (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova settimana per UOMINI e DONNE. oggi (19 aprile) si parte da Biagio, che sta frequentando Sara. Lui dichiara di aver avuto una sorta di colpo di fulmine, per questo le ha chiesto il numero. Si sono sentiti e visti, e ci sarebbe stato un bacio. La donna si dice piacevolmente colpita e spera che tutto possa andare bene. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: IDA PLATANO, su chi ha fatto breccia? Le news Si passa a Giacomo, che è uscito sia con Carolina e Martina. Si inizia dall’esterna con Martina: la ragazza gli fa conoscere il proprio cane, poi parlano del loro percorso ed entrambi riconoscono di vedersi nella vita dell’altro. Avviene un bacio tramite le mascherine. Una volta tornati in studio, affermano di star bene con l’altro e che il loro rapporto è ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 aprile 2021) Nuova settimana per(19) si parte da Biagio, che sta frequentando Sara. Lui dichiara di aver avuto una sorta di colpo di fulmine, per questo le ha chiesto il numero. Si sono sentiti e visti, e ci sarebbe stato un bacio. La donna si dice piacevolmente colpita e spera che tutto possa andare bene. Leggi anche:anticipazioni: IDA PLATANO, su chi ha fatto breccia? Le news Si passa a, che è uscito sia con Carolina e Martina. Si inizia dall’esterna con Martina: la ragazza gli fa conoscere il proprio cane, poi parlano del loro percorso ed entrambi riconoscono di vedersi nella vita dell’altro. Avviene un bacio tramite le mascherine. Una volta tornati in studio, affermano di star bene con l’altro e che il loro rapporto è ...

