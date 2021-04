Roma, i giallorossi in Conference League se dovessero arrivare settimi (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma Conference League, i giallorossi se dovessero arrivare settimi approderanno nella nuova competizione UEFA Getty ImagesLa Roma in questa stagione ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Europa League ma in campionato la squadra di Fonseca arranca. I giallorossi sono settimi in classifica a -8 dal quarto posto (ultimo piazzamento utile per approdare alla prossima Champions League) e -4 dal sesto ( piazzamento che vale la qualificazione in Europa League). Se i capitolini dovessero rimanere al settimo posto, anche al termine della stagione, dovranno disputare la Conference League nella prossima annata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021), iseapproderanno nella nuova competizione UEFA Getty ImagesLain questa stagione ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Europama in campionato la squadra di Fonseca arranca. Isonoin classifica a -8 dal quarto posto (ultimo piazzamento utile per approdare alla prossima Champions) e -4 dal sesto ( piazzamento che vale la qualificazione in Europa). Se i capitolinirimanere al settimo posto, anche al termine della stagione, dovranno disputare lanella prossima annata ...

