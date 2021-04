Perché Veronica Peparini e l’ex marito si sono lasciati? C’entra Andreas? (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata di Amici 2021, andata in onda sabato 17 aprile, ha portato alla ribalta un vecchio gossip sull’ex marito di Veronica Peparini e il motivo della loro rottura, nella quale avrebbe influito Andreas Muller. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche: Amici, Veronica Peparini: chi è l’ex marito e padre della figlia Olivia? FOTO Veronica Peparini... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 aprile 2021) La puntata di Amici 2021, andata in onda sabato 17 aprile, ha portato alla ribalta un vecchio gossip suldie il motivo della loro rottura, nella quale avrebbe influitoMuller. Scopriamo di cosa si tratta… Leggi anche: Amici,: chi èe padre della figlia Olivia? FOTO...

Advertising

iris26692983 : @eliscrivecose Io ho visto anche dei suoi video prima di amici dove fa hip hop ed è pazzesca non capisco perché ver… - Lebowski_98 : @_Taiga07_ Ho appena realizzato che non conosco bene nessuna Veronica, l’unica che mi viene in mente è la cugina di… - scherbatznic : ma Elettra e Madame sopra Annalisa, Levante, Noemi e Laura in quale senso? E soprattutto perché non c'è Veronica Lu… - Nems___ : RT @Crystal30189086: Raga veronica ha donato nella coreografia a Giulia una parte importantissima di se, sua figlia. Le ha reso il compito… - Veronica_8061 : RT @scarasbratti: Come ci lamentiamo degli insulti razzisti e omofobi dovremmo lamentarci della massa di persone che commenta ingiurie di o… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Veronica Amici 20, ex marito di Veronica Peparini commenta l'esibizione della figlia Olivia e giudica gli allievi Io troppo debole per il post di Andreas che carino è stato fino all'ultimo con la figlia di Veronica perché era agitata per l'esibizione🤧 #amici20 #prelemi pic.twitter.com/mr3KCxBl3Q ? ...

Gruppo Città di Genova, un weekend positivo tra corsa e marcia Cristian perché si è reso protagonista di una gara di indiscusso valore (è al suo primo anno nella ... podio e personale per Veronica Parodi, sesta assoluta in 29'1721, e personale per Sara Buffa, nona ...

In bicicletta per vivere, scoprire e condividere - DIRE.it Dire Io troppo debole per il post di Andreas che carino è stato fino all'ultimo con la figlia diera agitata per l'esibizione🤧 #amici20 #prelemi pic.twitter.com/mr3KCxBl3Q ? ...Cristiansi è reso protagonista di una gara di indiscusso valore (è al suo primo anno nella ... podio e personale perParodi, sesta assoluta in 29'1721, e personale per Sara Buffa, nona ...