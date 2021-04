Pensione anticipata, ultima occasione per questa categoria (Di lunedì 19 aprile 2021) Pensione anticipata, attenzione agli sviluppi e alle scadenze in Italia sul fronte pensionistico. A tal proposito c’è un importante aggiornamento Ultimissimo anno a disposizione, col conto alla rovescia che è già iniziata. L’Ape sociale, una delle varie forme per andare in Pensione anticipata, scadrà infatti il prossimo 31 dicembre 2021. Al momento non ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 aprile 2021), attenzione agli sviluppi e alle scadenze in Italia sul fronte pensionistico. A tal proposito c’è un importante aggiornamento Ultimissimo anno a disposizione, col conto alla rovescia che è già iniziata. L’Ape sociale, una delle varie forme per andare in, scadrà infatti il prossimo 31 dicembre 2021. Al momento non ci sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

sticchione1 : RT @mariandola: @antoniopolito1 Mi piacerebbe firmare un appello per la pensione anticipata di giornalisti che si credono star. Con l’età,… - eErgaOmnes : RT @mariandola: @antoniopolito1 Mi piacerebbe firmare un appello per la pensione anticipata di giornalisti che si credono star. Con l’età,… - Namast70961553 : RT @mariandola: @antoniopolito1 Mi piacerebbe firmare un appello per la pensione anticipata di giornalisti che si credono star. Con l’età,… - JoeHD23 : RT @mariandola: @antoniopolito1 Mi piacerebbe firmare un appello per la pensione anticipata di giornalisti che si credono star. Con l’età,… - infoitinterno : Pensione anticipata con 36 e 40 anni di contributi: le possibilità e l'attesa -