Pazienti fragili, vaccinazione può aiutare a evitare rischio di sviluppare infezioni gravi (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Ci sono delle patologie che non aumentano il rischio di contrarre malattie infettive ma aumentano il rischio di sviluppare una forma grave e problematica di infezione, come avviene per il diabete. Ne ha parlato Edoardo Mannucci, Professore Associato di Endocrinologia, Università degli Studi di Firenze – Direttore SOD Diabetologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, in occasione del webinar "Le vaccinazioni nelle persone fragili. Dubbi e risposte". I Pazienti diabetici, se si ammalano di influenza, per esempio, sono a maggior rischio di complicanze. “La vaccinazione antinfluenzale è efficace nei diabetici come nei non diabetici, eppure la copertura vaccinale, secondo lo studio PASSI (2014-2017) nei diabetici non arriva al 30 per cento” ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Ci sono delle patologie che non aumentano ildi contrarre malattie infettive ma aumentano ildiuna forma grave e problematica di infezione, come avviene per il diabete. Ne ha parlato Edoardo Mannucci, Professore Associato di Endocrinologia, Università degli Studi di Firenze – Direttore SOD Diabetologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, in occasione del webinar "Le vaccinazioni nelle persone. Dubbi e risposte". Idiabetici, se si ammalano di influenza, per esempio, sono a maggiordi complicanze. “Laantinfluenzale è efficace nei diabetici come nei non diabetici, eppure la copertura vaccinale, secondo lo studio PASSI (2014-2017) nei diabetici non arriva al 30 per cento” ...

Advertising

TV7Benevento : Pazienti fragili, vaccinazione può aiutare a evitare rischio di sviluppare infezioni gravi... - SPippiu : Pazienti fragili umiliati, effetto Lerario a Bari non si vede: vaccinazi... - gius_saffioti : @Ruffino_Lorenzo Come saranno catalogati i fragili? In Calabria ci fanno rientrare anche gli ipertesi, in altre reg… - paolo_bongio : «Riaprire le visite in sicurezza nelle RSA a pazienti e ospiti fragili: “Serve umanità”» - SignorAldo : RT @IREISGufficiale: Alle ore 11.15 su @IsoradioRai intervista al DS del #ReginaElena @GennaroCiliber1 per parlare progetto #COMETA per… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti fragili Vaccinazioni. M5S: Troppi disagi e cittadini fragili lasciati all'addiaccio ...i disagi tra cui l'allestimento di sale d'aspetto al coperto in cui i cittadini più fragili possano ... Ad oggi le ore di attesa per i pazienti variano dalle 3 alle 6 ore durante le quali vige la massima ...

Piemonte: oltre 5,5 milioni a chi assiste famigliari disabili ... in base al grado di non auto sufficienza dei pazienti, assegnerà un punteggio in base al quale, ...Caucino - che dimostrano ancora una volta la vicinanza della Regione nei confronti dei più fragili e ...

Vaccinazioni a pazienti fragili, vulnerabili e care giver: chi riguarda e cosa deve fare varesenews.it Sanità 4.0, in Sicilia ospedali virtuali e una rete di servizi di telemedicina Superamento della parcellizzazione dei servizi di telemedicina per una maggiore omogeneità territoriale con l’introduzione di un nuovo modello di assistenza ...

Pazienti fragili, vaccinazione può aiutare a evitare rischio di sviluppare infezioni gravi Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Ci sono delle patologie che non aumentano il rischio di contrarre malattie infettive ma aumentano il rischio di sviluppare una forma grave e problematica di inf ...

...i disagi tra cui l'allestimento di sale d'aspetto al coperto in cui i cittadini piùpossano ... Ad oggi le ore di attesa per ivariano dalle 3 alle 6 ore durante le quali vige la massima ...... in base al grado di non auto sufficienza dei, assegnerà un punteggio in base al quale, ...Caucino - che dimostrano ancora una volta la vicinanza della Regione nei confronti dei piùe ...Superamento della parcellizzazione dei servizi di telemedicina per una maggiore omogeneità territoriale con l’introduzione di un nuovo modello di assistenza ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Ci sono delle patologie che non aumentano il rischio di contrarre malattie infettive ma aumentano il rischio di sviluppare una forma grave e problematica di inf ...