Mediaset, Vivendi deve risarcire Biscione con 1,7 milioni per vicenda Premium (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Tribunale di Milano ha deciso che Vivendi dovrà risarcire 1,7 milioni di euro a Mediaset per il mancato rispetto dell’accordo relativo all’acquisizione di Premium siglato nel 2016. Contestualmente ha però respinto le altre due richieste di risarcimento del Biscione e Fininvest contro il gruppo francese, relative alla concorrenza sleale e alla violazione dei patti parasociali. La decisione, depositata oggi, del collegio composto dal presidente Angelo Mambriani e dai giudici Daniela Marconi e Amina Simonetti “dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto sospensivamente condizionato, stipulato dalle parti l’8 aprile 2016” e “accerta l’inadempimento di Vivendi agli obblighi preliminari e prodromici all’avveramento della condizione previsti dalla clausola ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Tribunale di Milano ha deciso chedovrà1,7di euro aper il mancato rispetto dell’accordo relativo all’acquisizione disiglato nel 2016. Contestualmente ha però respinto le altre due richieste di risarcimento dele Fininvest contro il gruppo francese, relative alla concorrenza sleale e alla violazione dei patti parasociali. La decisione, depositata oggi, del collegio composto dal presidente Angelo Mambriani e dai giudici Daniela Marconi e Amina Simonetti “dichiara l’avvenuta risoluzione del contratto sospensivamente condizionato, stipulato dalle parti l’8 aprile 2016” e “accerta l’inadempimento diagli obblighi preliminari e prodromici all’avveramento della condizione previsti dalla clausola ...

