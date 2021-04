Già 20 coppie hanno scelto Rimini come location per il matrimonio, anche dall’estero (Di lunedì 19 aprile 2021) RIMINI – Sono già 20 le coppie, anche dall’estero, che vogliono sposarsi a Rimini, mentre crescono le location per celebrarle, con le novità del Cinema Fulgor e il Museo Part. Riparte dunque Wedding Destination, il progetto che fa della città una destinazione per i matrimoni e che quest’anno contempla anche tutta una serie di procedure di sicurezza anti Covid. Nonostante il momento, infatti, sono arrivate prenotazioni da fuori regione, come pure dalla Germania e dal Belgio. Giugno (con sei matrimoni) è il mese preferito finora, seguito da luglio, agosto e settembre, mentre al top tra le location c’è la Casa dei matrimoni sulla spiaggia, seguita dal Grand Hotel e dal Museo della Città. Tra i luoghi disponibili ce ne sono diversi sulla spiaggia, come La casa dei Matrimoni in Piazzale Boscovich e Rimini Terme, come pure il foyer del teatro Galli, il Museo della Città e il Grand Hotel. Per il futuro si prevede di aggiungere anche Castel Sismondo con le sue aree esterne dove verrà inaugurato il nuovo Museo Fellini. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) RIMINI – Sono già 20 le coppie, anche dall’estero, che vogliono sposarsi a Rimini, mentre crescono le location per celebrarle, con le novità del Cinema Fulgor e il Museo Part. Riparte dunque Wedding Destination, il progetto che fa della città una destinazione per i matrimoni e che quest’anno contempla anche tutta una serie di procedure di sicurezza anti Covid. Nonostante il momento, infatti, sono arrivate prenotazioni da fuori regione, come pure dalla Germania e dal Belgio. Giugno (con sei matrimoni) è il mese preferito finora, seguito da luglio, agosto e settembre, mentre al top tra le location c’è la Casa dei matrimoni sulla spiaggia, seguita dal Grand Hotel e dal Museo della Città. Tra i luoghi disponibili ce ne sono diversi sulla spiaggia, come La casa dei Matrimoni in Piazzale Boscovich e Rimini Terme, come pure il foyer del teatro Galli, il Museo della Città e il Grand Hotel. Per il futuro si prevede di aggiungere anche Castel Sismondo con le sue aree esterne dove verrà inaugurato il nuovo Museo Fellini.

