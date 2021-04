L' effetto Covid negli ospedali liguri | cancellate operazioni chirurgiche e visite

(Di domenica 18 aprile 2021) Oltre 10mila ricoveri tagliati, interventi chirurgici ridotti del 70% e 25mila mammografie saltate: il rapporto dell’Agenas. La regione maglia nera per cura e prevenzione dei tumori all’utero. Ritardi anche per malattie cardiologiche e neurologiche

Advertising

enzolimatola : @el_cholo2809 @ZZiliani È molto indebitato - Mau67 : @AntiPUDE @borghi_claudio @RobertoBurioni I vaccini ed i vaccinati ormai sono milioni nel mondo eppure non pare che… - ZenatiDavide : Con il Covid corre e-commerce ma a rischio ci sono 70mila negozi: I negozi tradizionali rischiano di pagare caro l’… - giuliorama : @MichelaMeloni1 Effetto covid? Effetto poltrone.. - pianadialsium : RT @Radio24_news: Agricoltori lombardi, che al mercato coperto di Porta romana a Milano vendono i loro prodotti a km zero. Forti le perdite… -

Ultime Notizie dalla rete : effetto Covid

IL GIORNO

Negli ospedali, e in particolare nelle rianimazioni, invece sì, si muore di. Venerdì si è ... anche perché andiamo incontro verso la stagione estiva e il caldo ha uninibente sulla ...... la nuova settimana della campagna vaccinale anti -in Italia sar segnata marted dalla ... Su J&J si vedr ldopo il verdetto dell Ema. Secondo il sito del Sole 24 Ore, che utilizza il ...Con la pandemia sono aumentati gli attacchi hacker ad aziende ed enti. Il caso della start up Ermes, nata nell’incubatore del Politecnico I3P ...Probabilità ridotta del 90%, anche contro la variante inglese. Valida l’ipotesi di un pass per chi ha già avuto il virus e di una sola dose di vaccino per rendere ottimale la risposta anticorpale (anc ...