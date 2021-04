Lazio, Immobile fa 150 gol in Serie A: è il 5° più veloce di sempre a raggiungere il traguardo (Di domenica 18 aprile 2021) Giornata da ricordare per Ciro Immobile, che con la doppietta al Benevento ha segnato i gol numero 150 e 151 della sua carriera in Serie A. L’attaccante della Lazio (dati Opta) è il quinto più veloce della storia del massimo campionato italiano a raggiungere questo traguardo, al pari di Josè Altafini. Meglio dell’italiano soltanto altri quattro grandi goleador. Ecco la classifica. 150 – Ciro Immobile ha segnato il suo 150° gol in Serie A, a 8 anni e 235 giorni di distanza dalla sua prima marcatura: solo quattro giocatori hanno impiegato meno tempo a segnare la 150ª rete nella competizione a partire dalla prima (Nordahl, Meazza, Nyers e Signori). Gotha. pic.twitter.com/n5qWvjzbhc — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Giornata da ricordare per Ciro, che con la doppietta al Benevento ha segnato i gol numero 150 e 151 della sua carriera inA. L’attaccante della(dati Opta) è il quinto piùdella storia del massimo campionato italiano aquesto, al pari di Josè Altafini. Meglio dell’italiano soltanto altri quattro grandi goleador. Ecco la classifica. 150 – Ciroha segnato il suo 150° gol inA, a 8 anni e 235 giorni di distanza dalla sua prima marcatura: solo quattro giocatori hanno impiegato meno tempo a segnare la 150ª rete nella competizione a partire dalla prima (Nordahl, Meazza, Nyers e Signori). Gotha. pic.twitter.com/n5qWvjzbhc — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 18, 2021 SportFace.

