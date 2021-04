Formazioni ufficiali Torino Roma | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledimatch valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Milinkovic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.(3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Veretout, Villar, Peres; Carles Perez, Pedro; Mayoral L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FIGCfemminile : ?? LE FORMAZIONI UFFICIALI ?? ? #MilanNapoli ???????? ?? @TIM_vision ???? #SerieAFemminile - GoalItalia : Le scelte di Gasperini e Pirlo per #AtalantaJuve ?? - SkySport : #AtalantaJuventus, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Torino-Roma LIVE, formazioni ufficiali: Sanabria e Belotti contro Mayoral: Salvezza ed Europa, alle 18 le due lotte… - cmdotcom : #TorinoRoma LIVE alle 18, formazioni ufficiali: Sanabria e Belotti contro Mayoral #Torino #Roma #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LETORINO (3 - 5 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Verdi, Lukic, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; ...PROBABILIGUBBIO MANTOVA Le probabilidella sfida tra Gubbio e Mantova ... quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quoteper questa partita di Serie C. Il ...Dopo il pareggio contro l'Ajax che è valso la semifinale di Europa League, la Roma vola a Torino per la trentunesima giornata di Serie A. Fonseca deve fare a meno di Pellegrini squalificato, sulla ...L'Atalanta sfida in casa la Juventus nello scontro Champions della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.