Portimao | Lowes mette tutti in riga | terza pole di fila 5° Bezzecchi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portimao Lowes

Tris con brivido. Nelle qualifiche della Moto2 del Gp di Portogallo Sammette tutti in fila, conquista la terza pole di fila e dà un segnale importante del suo potenziale, nonostante una scivolata nelle fasi finali della sessione. Con il tempo di 1:42.901 il ...Moto2 Gp PortogalloQualifiche - Samsi aggiudica la pole del Gran Premio del Portogallo, classe Moto2. Il pilota britannico ha fermato il crono sul 1:42.901 conquistando la terza pole consecutiva, dopo le ...In Portogallo la terza tappa del Motomondiale 2021. Bagnaia firma il giro più veloce, ma viene retrocesso all'undicesimo posto per non aver rispettato una bandiera gialla. Moto3: Migno in pole. Moto2: ...Stessa storia, stesso mare. Il britannico Sam Lowes allunga la sua striscia di pole position conquistate nella classe Moto2, raggiungendo quota tre consecutive in questo campionato 2021. Sulla pista d ...