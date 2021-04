Pole di Quartararo a Portimao, Bagnaia retrocesso, Marquez 6° (Di sabato 17 aprile 2021) Portimao (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Finale con giallo nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Francesco Bagnaia aveva conquistato la Pole position, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E così la Pole è andata a Fabio Quartararo su Yamaha, che ha preceduto di 89 millesimi Alex Rins su Suzuki e di 129 Johann Zarco su Ducati. “Per quanto mi riguarda non è una vera Pole, so che Bagnaia ha fatto un tempo impossibile da pensare per me. La meritava lui”, le parole di Quartararo. Seconda fila per Jack Miller (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc Marquez (Honda), mentre dalla terza partiranno Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Altra qualifica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)(PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Finale con giallo nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Francescoaveva conquistato laposition, ma il suo tempo è stato cancellato perchè realizzato sotto bandiera gialla. E così laè andata a Fabiosu Yamaha, che ha preceduto di 89 millesimi Alex Rins su Suzuki e di 129 Johann Zarco su Ducati. “Per quanto mi riguarda non è una vera, so cheha fatto un tempo impossibile da pensare per me. La meritava lui”, le parole di. Seconda fila per Jack Miller (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Marc(Honda), mentre dalla terza partiranno Aleix Espargaro (Aprilia), Luca Marini (Ducati) e Joan Mir (Suzuki). Altra qualifica ...

