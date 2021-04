Birmania: giunta rilascia 23mila detenuti, non manifestanti (Di sabato 17 aprile 2021) Per il Capodanno buddista, la giunta militare che ha preso il potere in Birmania con un colpo di stato lo scorso 1 febbraio, ha concesso un'amnistia generale, rilasciando 23.000 detenuti comuni, ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Per il Capodanno buddista, lamilitare che ha preso il potere incon un colpo di stato lo scorso 1 febbraio, ha concesso un'amnistia generale,ndo 23.000comuni, ma ...

