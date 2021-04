Arriva in Italia il nuovo Suv Coupé Eclipse Cross PHEV con tecnologia ibrida plug-in (Di sabato 17 aprile 2021) Il nuovo SUV Coupé firmato Mitsubishi Motors, debutta sul mercato Italiano con un look completamente rinnovato e con un’esclusiva tecnologia ibrida plug-in (PHEV), in grado di assicurare prestazioni eccellenti con ridotte emissioni di Co2. Eclipse Cross PHEV è disponibile in 3 allestimenti, Intense SDA, Instyle SDA e Diamond SDA, in grado di accogliere le esigenze di ogni tipologia di cliente, grazie ad una ricca dotazione di serie, già a partire dall’allestimento entry-level. La batteria da 13,8 kW fornisce un’autonomia completamente elettrica capace di percorrere fino a 55 km (modalità WLTC city) e fino al massimo di 135 km/h. Il guidatore può scegliere tra tre modalità di guida, EV Mode dove si utilizzano solo i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) IlSUVfirmato Mitsubishi Motors, debutta sul mercatono con un look completamente rinnovato e con un’esclusiva-in (), in grado di assicurare prestazioni eccellenti con ridotte emissioni di Co2.è disponibile in 3 allestimenti, Intense SDA, Instyle SDA e Diamond SDA, in grado di accogliere le esigenze di ogni tipologia di cliente, grazie ad una ricca dotazione di serie, già a partire dall’allestimento entry-level. La batteria da 13,8 kW fornisce un’autonomia completamente elettrica capace di percorrere fino a 55 km (modalità WLTC city) e fino al massimo di 135 km/h. Il guidatore può scegliere tra tre modalità di guida, EV Mode dove si utilizzano solo i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, anche al Cotugno arriva la 'stanza degli abbracci' Il direttore sanitario: 'E' importante per i pazienti cos… - MediasetTgcom24 : Dal 26 aprile l'Italia riapre: torna la zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera ma all'aper… - ItalyinIRL : Il messaggio dell’Ambasciatore Serpi sulle misure di quarantena obbligatoria in hotel in vigore da oggi per chi arr… - CeotechI : RT @CeotechI: Nuki annuncia la disponibilità in Italia di Nuki Box... - #nuki #nukibox #smarthome #nukismartlock #smartlock #nukicombo #nuk… - xpsicomarco : RT @Luca_15_5: Zahir cerca casa ?? Setter Inglese 8 anni. È una rinuncia di caccia, È buono come il pane??con tutti Verrà affidato previo c… -