Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 10 | 10

(Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio in crescita i casi di covid in Italia nelle24 ore sono 16974 contro i 16168 delle precedenti 24 ore sono 300 19633 ma il di positività sarà il 5% in calo il numero di decessi 383 un totale di 115937 vittime dall’inizio dell’epidemia vaccino speranza tra aprile e giugno avremo oltre il triplo di le dosi radmap per le riaperture graduali e chi fa polemiche in questi giorni continuo a dire che sei unita unita unita dice il ministro della Salute durante l’informativa urgente ci sono finalmente le condizioni per questa lunga tempesta Serve muoversi tutti con un rinnovato spirito di coesione Nazionale come ci ha chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pressing delle regioni sulle riaperture progressive subito ristoranti e barvertici ...