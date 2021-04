Spauracchio Sardegna sulle riaperture Galli | Mi preoccupa la scuola

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) C’è uno spettro che si aggira per l’Italia prossima alla riapertura, un incubo che agita i sonni di qualche ministro e di più d’uno scienziato. È il timore che a ripartire, con i ristoranti e i bar aperti sia pure nelle zone gialle “rafforzate” e gli studenti di ogni ordine e grado che tornano aper l’ultimo mese dell’anno, sia anche la corsa del virus. Cosicché, col numero dei contagi e l’incidenza in aumento, qualche settimana dopo la riapertura bisognerebbe tornare a chiudere. Il timore, insomma, è che, come è accaduto in passato, anche stavolta gli allentamenti non saranno definitivi. “Il rischio c’è”, dice il professore Massimo, raccomandando “massima cautela”. Il consiglio “ai decisori politici è di non fare fughe in avanti e, soprattutto, indicare date certe in modo da non costringere chi apre a dover richiudere”. Per ...