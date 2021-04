Letta: “Una vergogna la mozione di sfiducia a Speranza” | VIDEO (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Letta a Piazzapulita dice chiaro e forte cosa ne pensa della mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia per il ministro della Salute Speranza. Il segretario del Partito Democratico spiega che le riaperture non sono un tema da Curva Sud e Curva Nord, non ci può essere una divisione tra buoni e cattivi. A rimetterci in questa narrazione sbagliata è Speranza che viene messo alla gogna Letta: “Una vergogna la mozione di sfiducia a Speranza” VIDEO “Azzardato parlare di riaperture per i primi di maggio? Penso che in Italia su questi temi ci sia un approccio un po’ strampalato. Sembra ci sia una Curva Nord e una curva Sud, quelli per le aperture che sembra vogliano il bene della gente, e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Enricoa Piazzapulita dice chiaro e forte cosa ne pensa delladipresentata da Fratelli d’Italia per il ministro della Salute. Il segretario del Partito Democratico spiega che le riaperture non sono un tema da Curva Sud e Curva Nord, non ci può essere una divisione tra buoni e cattivi. A rimetterci in questa narrazione sbagliata èche viene messo alla gogna: “Unaladi“Azzardato parlare di riaperture per i primi di maggio? Penso che in Italia su questi temi ci sia un approccio un po’ strampalato. Sembra ci sia una Curva Nord e una curva Sud, quelli per le aperture che sembra vogliano il bene della gente, e ...

