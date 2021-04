GP Emilia Romagna, FP2, Verstappen commenta: "Sappiamo cosa fare" (Di venerdì 16 aprile 2021) A Max Verstappen l'Italia non porta fortuna. In tutta la sua carriera in F1 l'olandese non è mai riuscito ad andare oltre il 5° posto nel Belpaese, e lo scorso anno addirittura ha collezionato tre ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) A Maxl'Italia non porta fortuna. In tutta la sua carriera in F1 l'olandese non è mai riuscito ad andare oltre il 5° posto nel Belpaese, e lo scorso anno addirittura ha collezionato tre ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Gresini, MotoGp e F1 assieme nel minuto di silenzio in omaggio all'ex campione morto per Covid ... che annuncia come sarà dedicato un tributo al campione e team manager nato a Imola , con un minuto di silenzio alle 13.42 all'autodromo Enzo e Dino Ferrari, prima del Gp dell'Emilia Romagna, e alle ...

GP Emilia Romagna, FP2, Verstappen commenta: "Sappiamo cosa fare" FP2, Hamilton: "Il lavoro sull'assetto ha pagato" GP Emilia Romagna, Bottas al top, Leclerc a muro

Verstappen sdrammatizza: “In Italia siamo sfortunati” Reduce dal secondo posto un po’ beffardo del Gran Premio del Bahrain, arrivato dopo aver dominato in lungo e in largo le giornate di venerdì e sabato, Max Verstappen ha invece iniziato in salita il fi ...

