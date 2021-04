(Di venerdì 16 aprile 2021) Secondo quanto riportato da ‘La Nazione‘, il terreno delsarebbe finito nel mirino. Attraverso alcune intercettazioni, due esponenti del clan Gallace in Toscana avrebbero infatti pensato di contattare l’imprenditore Giovanni Nigro, impegnato nella costruzione dello stadiopresso Bagno a Ripoli. Fortunatamente il contatto non è più avvenuto; pericolo scampato, dunque, per il club di Rocco Commisso. SportFace.

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Fiorentina, occhi della ‘ndrangheta sul Viola Park - sportface2016 : #Fiorentina, occhi della ‘ndrangheta sul Viola Park - sportli26181512 : The Sun - Milan, United e Chelsea su Milenkovic: la Fiorentina chiede 38 milioni di sterline: Secondo quanto riport… - Stefano84215906 : @Atalantinicom Alla Viola portano tutti il cappellino. Sì, con la visiera che copre gli occhi. Vergognosi commenti… - ghevinc : Pradè è arrivato alla #Fiorentina consigliato indovinate da chi? Matteo #Renzi I risultati sono sotto gli occhi di tutti. -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina occhi

Sportface.it

... una squadra che con glidi oggi sembra da vittoria in Champions League: Buffon, Thuram, ... e quattro semifinali con la Juventus sempre di Conte, il Napoli di Benitez, ladi Montella e ...Commenta per primo Ormai è sotto glidi tutti la qualità di Raul Moro . Il classe 2002 attualmente in Primavera alla Lazio , quest'... trascinando gli aquilotti in finale contro la. 14 ...Dybala, Caputo, Berardi, Osimhen, Dzeko: chi gioca e i consigli per la 31ª giornata. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti da schierare.L'ex pallanuotista e icona fiorentina Gianni De Magistris, ha parlato dei principali temi viola: "Mi sembra che la Fiorentina corra poco. Il centrocampo dopo il mercato sembrava ...