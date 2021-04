Boom di casi in Germania, Merkel: “situazione molto seria” (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – “Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la situazione è seria, molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone“. Così Angela Merkel in Parlamento, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l’inserimento a livello federale del “freno di emergenza”. Merkel ha sottolineato, “lo dicono i dati dei posti occupati in terapia intensiva”. “Non possiamo lasciare da soli i medici e gli assistenti sanitari. Da soli non possono vincere questa battaglia. Hanno bisogno del sostegno dello Stato, della politica, della società, di noi cittadini, di noi tutti”. La “grande coalizione” vuole intervenire sulla legge sulla prevenzione dei contagi, permettendo al governo federale di imporre restrizioni e chiusure al raggiungimento di una determinata incidenza dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – “Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la. La terza ondata della pandemia la fa da padrone“. Così Angelain Parlamento, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l’inserimento a livello federale del “freno di emergenza”.ha sottolineato, “lo dicono i dati dei posti occupati in terapia intensiva”. “Non possiamo lasciare da soli i medici e gli assistenti sanitari. Da soli non possono vincere questa battaglia. Hanno bisogno del sostegno dello Stato, della politica, della società, di noi cittadini, di noi tutti”. La “grande coalizione” vuole intervenire sulla legge sulla prevenzione dei contagi, permettendo al governo federale di imporre restrizioni e chiusure al raggiungimento di una determinata incidenza dei ...

