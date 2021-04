Attori che non sapevi fossero morti | protagonisti di film cult | oggi scomparsi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dieciche -forse- non, grandi nomi del mondo dello spettacolo che sonoprematuramente. Ecco di chi si tratta. Nel 2020 sononumerosie personaggi nel mondo dello spettacolo, a causa del Covid-19 queste notizie si sono rincorse da una parte all’altra del mondo. Tuttavia, sono in molti i

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attori che

Dalla Cina arriva un'altra storia di successo per Xiaomi , uno dei principalinel mercato attuale degli smartphone. Questa riguarda Mi MIX Fold , il nuovo pieghevole della ...questo significa...Com'è possibile tutto questo? Possibilenessuno decida di intervenire in modo sostanziale per cambiare rotta? La risposta sembra essere, purtroppo, negativa. La miopia degliprincipali del ...Luca Ward, in una recente intervista fatta per AGI, in occasione dell'uscita del suo libro, ha attaccato il mondo del doppiaggio.Jacob Fortune-Lloyd, attore già visto ne La Regina degli Scacchi, sarà il manager dei Beatles Brian Epstein nel film Midas Man.