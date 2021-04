Ancelotti rivuole Kean | ' Ma Everton aperto a trattare con il Psg'

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA - Moise, in prestito dall'al Psg per questa stagione senza opzione di acquisto, sta convincendo i campioni di Francia e attirando le attenzioni di diverse società d'Europa. Per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Ancelotti rivuole

Noi siamo aperti, ma se non succede nulla sarà un giocatore dell'Everton, e anche importante, per la prossima stagione " ha dichiaratoal 'The Telegraph'. Secondo il quotidiano inglese, ...in cambio vorrebbe Demiral. La nostra opinione: Kean, a volte ritornano? Venduto dalla Juventus nel 2019 (per 30 milioni di euro, 22, 5 di plusvalenza) ora l'attaccante della Nazionale ...Per tenere l'azzurro, i francesi potrebbero versare 52 milioni di euro ROMA (ITALPRESS) - In prestito dall'Everton al Paris Saint Germain per ...