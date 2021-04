Pronto vaccino: numero verde e portale per over 80 in Toscana. Come prenotarsi (Di giovedì 15 aprile 2021) Per accelerare la vaccinazione degli over 80, non ancora contattati dal proprio medico di medicina generale, la Regione Toscana mette in pista altri due canali aggiuntivi per prenotare la somministrazione della prima dose Pfizer: apertura del portale online e attivazione del numero verde 800117744 di supporto, a partire da domani venerdì 16, per appuntamenti disponibili da domenica 18 a martedì 20 aprile, in alcuni hub appositamente selezionati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) Per accelerare la vaccinazione degli80, non ancora contattati dal proprio medico di medicina generale, la Regionemette in pista altri due canali aggiuntivi per prenotare la somministrazione della prima dose Pfizer: apertura delonline e attivazione del800117744 di supporto, a partire da domani venerdì 16, per appuntamenti disponibili da domenica 18 a martedì 20 aprile, in alcuni hub appositamente selezionati L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Pronto vaccino Covid, Oms: in Europa 160 casi al minuto | Ue: green pass dall'1 giugno | Vaccini, Speranza: Regioni seguano l'età Il francese ha spiegato che il sistema operativo del pass (che funzionerà tramite App) sarà pronto ... 15 apr 13:42 Vaccini, Figliuolo: questione J&J si risolverà a breve Il vaccino Johnson&Johnson '...

Professoressa morta a Palermo 17 giorni dopo il vaccino Astrazeneca: familiari presentano esposto Il 23 marzo la professoressa si è presentata al pronto soccorso del Buccheri La Ferla, dove in ...'la professoressa Cinzia Pennino era in ottima salute fino alla data della somministrazione del vaccino ...

Vaccini: Giani, numero verde per aiutare over 80 Toscana (ANSA) - FIRENZE, 15 APR - L'apertura di un portale per la prenotazione dei vaccini per gli over 80 da somministrare negli hub vaccinali e un numero verde, 'Pronto Vaccino' per chiedere informazioni o ...

Pronte otto milioni di dosi di vaccini per accelerare la campagna vaccinale Alain Berset ha discusso con la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, si è parlato anche del nuovo articolo di legge che permette di prevedere allentamenti per i Cantoni ...

