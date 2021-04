Principe Filippo, Carlo commosso davanti ai fiori in omaggio del padre (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ apparso vicino alle lacrime il Principe Carlo, mentre osservava i tanti omaggi floreali e tributi lasciati dai cittadini per suo padre, il Principe Filippo, che si è spento la scorsa settimana all’età di 99 anni. Carlo, 72 anni, accompagnato dalla moglie Camilla, ha visitato i giardini privati di Marlborough House a St. James’s Palace, dove ogni giorno vengono portati i fiori e i messaggi deposti a Buckingham Palace e in altre residenze reali. Si è trattato della prima apparizione pubblica dell’erede al trono, dopo la scomparsa del duca di Edimburgo. Ripreso dalle telecamere, Carlo, in abito e cravatta scuri, insieme a Camilla, vestita di nero, ha letto alcuni dei messaggi dedicati al padre e in alcuni momenti è apparso sopraffatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ apparso vicino alle lacrime il, mentre osservava i tanti omaggi floreali e tributi lasciati dai cittadini per suo, il, che si è spento la scorsa settimana all’età di 99 anni., 72 anni, accompagnato dalla moglie Camilla, ha visitato i giardini privati di Marlborough House a St. James’s Palace, dove ogni giorno vengono portati ie i messaggi deposti a Buckingham Palace e in altre residenze reali. Si è trattato della prima apparizione pubblica dell’erede al trono, dopo la scomparsa del duca di Edimburgo. Ripreso dalle telecamere,, in abito e cravatta scuri, insieme a Camilla, vestita di nero, ha letto alcuni dei messaggi dedicati ale in alcuni momenti è apparso sopraffatto ...

