Advertising

fattoquotidiano : Vaccino, Salvini: “Lazio e Campania voglio farlo ai detenuti prima degli anziani. Roba da matti”. Pd: “Lombardia ha… - ilmessaggeroit : Lazio, vaccino AstraZeneca ai volontari: Regione apripista, dosi ai cinquantenni che lo vorranno - generacomplotti : RT @tusciatimes: Coronavirus, Unità Crisi Lazio: “Fake news su stop vaccino AstraZeneca” - generacomplotti : RT @fisco24_info: Covid Lazio, 'fake news su stop vaccino AstraZeneca': L’Unità di Crisi della Regione: 'Totalmente falsa la comunicazione… - CryAntonino : Vaccino, nel Lazio parte la sperimentazione per Sputnik V: accordo Spallanzani-Gamaleya Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vaccino

Ha già fatto il? "Ho fatto la prenotazione, seguendo le indicazioni destinate alla mia fascia d'età dalla Regione, che tra l'altro si sta muovendo molto bene sui vaccini. L'appuntamento ......richiamata la persona alla quale verrà richiesto il codice fiscale per la prenotazione del. ... che è di 43,9%, anche il Molise con il 53,6%, ilcon il 52,3% e l'Emilia Romagna con il 50,7%...13/04/2021 - Questa mattina all’Istituto Spallanzani è stato sottoscritto un memorandum tra l’Istituto, la Regione Lazio, l’Istituto Gamaleya di Mosca per la cooperazione in ambito scientifico sul vac ...I vaccini aggiuntivi di Pfizer non bastano. «Le dosi sono comunque inferiori agli obiettivi - dice l’assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, Alessio D’Amato - solo ...