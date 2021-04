Isola dei Famosi 2021 nona puntata: eliminato, nominati, risvolti inaspettati (Di venerdì 16 aprile 2021) Chi è uscito giovedì 15 aprile, chi è rientrato e i nuovi naufraghi al televoto: tutto ciò che è successo, minuto per minuto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 16 aprile 2021) Chi è uscito giovedì 15 aprile, chi è rientrato e i nuovi naufraghi al televoto: tutto ciò che è successo, minuto per minuto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con la gamba fasciata a Ballando con le stelle . "Solo nella tua testa". Beatrice Marchetti brutalizza un ...

Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". ...

Elisa Isoardi lascia L’Isola. Tommaso Zorzi: “Una leader naturale” Elisa Isoardi costretta a lasciare il gioco. Tommaso Zorzi: "L'isola perde una leader" Nella nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2021 in onda su Canale 5 ...

Gilles Rocca alla fidanzata Miriam Galanti: "Voglio fare un figlio" Nella puntata di giovedì 15 aprile de L'Isola dei Famosi, Gilles Rocca dichiara di volere un figlio con Miriam Galanti ...

