F1, Fernando Alonso: “Per me è speciale tornare a Imola. Arriveremo alla Mercedes il prima possibile” (Di giovedì 15 aprile 2021) Fernando Alonso esprime il proprio commento durante la conferenza stampa del GP di Imola, secondo atto della F1 2021. Il pilota spagnolo si prepara per l’appuntamento in Emilia Romagna in un circuito che lo vide trionfare nel 2005 durante la penultima edizione del GP di San Marino. L’alfiere dell’Alpine, ritirato per una noia tecnica nell’appuntamento in Bahrain, si prepara a dare battaglia sulle rive del Santerno in un tracciato dove l’esperienza può fare la differenza. alla stampa l’iberico ha dichiarato: “Per me è speciale tornare qui. Imola è uno di quei posti pieni di storia e tradizione. A tutti mancano i tifosi, cercheremo di far divertire chi ci guarderà a casa. Non è mai bello finire primi davanti ad una Rossa in Italia, ma ho un bellissimo ricordo del ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)esprime il proprio commento durante la conferenza stampa del GP di, secondo atto della F1 2021. Il pilota spagnolo si prepara per l’appuntamento in Emilia Romagna in un circuito che lo vide trionfare nel 2005 durante la penultima edizione del GP di San Marino. L’alfiere dell’Alpine, ritirato per una noia tecnica nell’appuntamento in Bahrain, si prepara a dare battaglia sulle rive del Santerno in un tracciato dove l’esperienza può fare la differenza.stampa l’iberico ha dichiarato: “Per me èqui.è uno di quei posti pieni di storia e tradizione. A tutti mancano i tifosi, cercheremo di far divertire chi ci guarderà a casa. Non è mai bello finire primi davanti ad una Rossa in Italia, ma ho un bellissimo ricordo del ...

