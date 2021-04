Covid | a Bergamo 232 casi sui 2 722 della Lombardia | ancora giù i ricoveri

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 232 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 2.722 ina fronte di 52.293 tamponi effettuati (il 5,2% del totale) secondo i dati diffusi giovedì 15 aprile. A livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-42) e nei reparti (-202). I decessi sono 65, i guariti/dimessi 4.803. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 52.293 (di cui 35.245 molecolari e 17.048 antigenici) totale complessivo: 8.825.622 – i nuovipositivi: 2.722 (di cui 142 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 674.783 (+4.803), di cui 4.716 dimessi e 670.067 guariti – in terapia intensiva: 739 (-42) – i ricoverati non in terapia intensiva: 5.387 (-202) – i decessi, totale complessivo: 32.059 (+65) I nuoviper provincia: Milano: 754 di cui 293 a ...

Per quanto riguarda le persone affette daprovenienti da altra regione o stato, attualmente i ... Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti ditrasferiti a Catanzaro, mentre non ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti ditrasferiti a Catanzaro, mentre non sono ...Sono 104 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero regionale di tamponi di 52.293. I nuovi positivi in Lombardia sono 2.722, di cui 142 ...Rispetto a ieri, giornata in cui il contagio in Lombardia era calato notevolmente, i numeri di oggi registrano un nuovo leggero incremento con un punto percentuale in più nel tasso di positività che s ...