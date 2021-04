Tragedia alle porte di Roma. Finanziere spara alla compagna poi si uccide. Spunta un biglietto (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sono profondamente rammaricato per quanto accaduto oggi pomeriggio in un’abitazione in via del Portico Placidiano a Fiumicino, nella quale un uomo, maresciallo della Guardia di Finanza, e la compagna sono stati trovati senza vita. Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’accaduto. Desidero esprimere a nome mio e dell’Amministrazione le condoglianze ai familiari e amici della coppia”. Le prime parole sono quelle del sindaco di Fiumicino Esterino Montino. La morte di un brigadiere della Guardia di Finanza di 53 anni, Maurizio Zannolfi e della sua compagna, un’infermiera 40enne, hanno destato sgomento. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio. A dare l’allarme gli stessi colleghi del militare, dopo che la sua tenente, non vedendolo in servizio e non riuscendo a contattarlo, si era preoccupata ed era andata a casa sua, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sono profondamente rammaricato per quanto accaduto oggi pomeriggio in un’abitazione in via del Portico Placidiano a Fiumicino, nella quale un uomo, maresciallo della Guardia di Finanza, e lasono stati trovati senza vita. Le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’accaduto. Desidero esprimere a nome mio e dell’Amministrazione le condoglianze ai familiari e amici della coppia”. Le prime parole sono quelle del sindaco di Fiumicino Esterino Montino. La morte di un brigadiere della Guardia di Finanza di 53 anni, Maurizio Zannolfi e della sua, un’infermiera 40enne, hanno destato sgomento. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio. A dare l’rme gli stessi colleghi del militare, dopo che la sua tenente, non vedendolo in servizio e non riuscendo a contattarlo, si era preoccupata ed era andata a casa sua, ...

Advertising

Fedebianconos : @cestsidoux @borghi_claudio @VotersItalia @RiccardoFortin Io penso sinceramente che non succederà niente, o meglio,… - MRambo29 : RT @MClapton62: #14aprile 1912 Il #Titanic intorno alle 23,40 colpisce un iceberg. Sarà l'inizio della tragedia - MClapton62 : #14aprile 1912 Il #Titanic intorno alle 23,40 colpisce un iceberg. Sarà l'inizio della tragedia - alehugme3 : Per quale schifoso motivo quando riesco ad addormentarmi presto in automatico faccio incubi ed entro le 3 son di nu… - fabio_bellani : Irlanda del Nord, un auto data alle fiamme sui binari della linea Londonderry-Belfast, ha costretto il treno ad una… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia alle Zaia: si rischia meno nei locali con dehors. Per i vaccini si studi il mercato parallelo Luca Zaia fa appello al governo ma anche ai cittadini: "Soprattutto quando arriveremo alle ... i primi a vaccinare saranno coloro che per primi usciranno da questa tragedia sanitaria ma anche economica.

Aggredì dottoressa con un cacciavite fuori dall'ospedale: 52enne condannato a sette anni ... al collo, alle braccia ed alla testa. Solo grazie al coraggio e al tempestivo intervento di un venditore ambulante, Mustapha El Aoudi , che notò la scena dalla sua bancarella, si evitò una tragedia. ...

Omicidio suicidio: marito uccide la moglie e si toglie la vita Omicidio suicidio a Fiumicino dove marito e moglie sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione ad Isola Sacra. Uno accanto all’altro le vittime sono un maresciallo della Guardia di Finanza ...

Cucinano sul braciere a Tivoli e muoiono intossicati dal monossido A perdere la vita sono stati due cittadini egiziani soccorsi dal 118 in un appartamento in via Quintilio Varo. In salvo un loro amico che è riuscito a dare l’allarme prima di perdere i sensi ...

Luca Zaia fa appello al governo ma anche ai cittadini: "Soprattutto quando arriveremo... i primi a vaccinare saranno coloro che per primi usciranno da questasanitaria ma anche economica.... al collo,braccia ed alla testa. Solo grazie al coraggio e al tempestivo intervento di un venditore ambulante, Mustapha El Aoudi , che notò la scena dalla sua bancarella, si evitò una. ...Omicidio suicidio a Fiumicino dove marito e moglie sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione ad Isola Sacra. Uno accanto all’altro le vittime sono un maresciallo della Guardia di Finanza ...A perdere la vita sono stati due cittadini egiziani soccorsi dal 118 in un appartamento in via Quintilio Varo. In salvo un loro amico che è riuscito a dare l’allarme prima di perdere i sensi ...