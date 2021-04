Renzi | Prima sconfiggiamo il virus | poi chiarezza su ciò che è accaduto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) di Matteo. Ormai da un anno stiamo ripetendo:il, poi facciamosu ciò che è. Per sconfiggere ildobbiamo imparare a conviverci per un po’, dicevamo...

Un ruolo gioca, che non attacca direttamente Speranza ma invoca una commissione d'inchiesta "... A stretto giro, probabilmentedel weekend, Draghi convocherà la cabina di regia per discutere ...Avrà voglia Matteoa dire che lui una commissione d'inchiesta su come l'Italia ha affrontato la pandemia l'ha ... Persino le peripezie del suo libro "Perché guariremo" ritirato ma ora ...Sono gli anni in cui a sinistra si affaccia pure Matteo Renzi, praticamente l’alter ego di Speranza, due personalità agli antipodi benché vicini per carta di identità. Istrionico il primo, pacato il ...Gioenzo sarà probabilmente capolista di Fratelli d’Italia. Il consigliere regionale . della Lega si chiama fuori ...