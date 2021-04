Le criptovalute conquistano anche Goldman Sachs?

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La notizia non è ancora ufficiale, ma le voci corrono.starebbe pensando di offrire ai suoi clienti di wealth management la possibilità di effettuare investimenti in Bitcoin e in altri asset digitali. Secondo le fonti il grosso gruppo finanziario si starebbe attivando per rendere possibili questi tipi di investimento a partire dalla seconda metà del 2021. E si tratterebbe solo dell’ultimo grande nome della finanza ed economia mondiale che guarda con interesse alle, dopo Paypal e Tesla che hanno aperto il loro mercato ai Bitcoin. Una mossa che confermerebbe un generico interesse per le valute virtuali dimostratodalla corsa all’acquistoda parte dei piccoli investitori che continuano a valutare positivamente leche ormai non ...