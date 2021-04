La prima pagina di Le Monde | 100 mila morti in Francia | l' ecatombe

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “100in, l’del Covid-19”. Così titola ladel quotidiano franceese Le, secondo cui il numero ufficiale dei decessi, ieri pari a 99.480, sarebbe inferiore di oltre 10unità al dato reale, comprovato più lentamente ma con maggior certezza dai certificati ufficiali di morte con il virus che compare fra le cause o le concause delle. “Il Covid-19 - scrive il quotidiano che elenca e approfondisce le tragedie legate alla pandemia e presenta gli allarmanti interrogativi sull’evolversi della situazione - entra a far parte delle grandi epidemie registrate in”. Fra i titoli in: “I riti funebri rivoluzionati che hanno ...