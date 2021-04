Incendio ad Altofonte | brucia di nuovo la Moarda

(Di mercoledì 14 aprile 2021)dimonte, trae Monreale. Questo pomeriggio, attorno alle 18, unsi è sviluppato alle falde del Monte, vicino l’abitato di. Il rogo è ancora in atto. L’sarebbe di origine dolosa e si è sviluppato lungo il versante Nord-occidentale della montagna. Il rogo ha lambito la SP5 che conduce a Piana degli Albanesi. Sul posto operano alcune squadre antper domare le fiamme. Laancora piange le conseguenze del grandeche si è sviluppato nel corso dell’estate scorsa. Le fiamme divorarono la maggior parte del bosco che era presente generando l’indignazione generale. L'articolo proviene da Monrealelive.it.

Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto nelle fiamme diversi ettari di bosco alle porte di Palermo. Nel tardo pomeriggio e' divampato un rogo, presumibilmente di natura dolosa, che ha lambito la ...ALTOFONTE, 14 aprile – Torna l'incubo incendi nel territorio di Altofonte. Come se non bastassero i danni provocati dal maxi rogo dello scorso mese di agosto, il comprensorio del comune parchitano tor ...