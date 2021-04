(Di martedì 13 aprile 2021)ile attacca Gemma Galgani: “Priva di dignità, ho creato un mostro”.da diversi giorni ail. La bionda opinionista ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Nuovo Tv in cui, oltre a parlare della sua esperienza nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Cosa ne sarà di Uomini e donne senza? I fan si stanno mobilitando per lei e per rivederla e sapere cosa le è successo mentre al centro dello studio prenderà di nuovo posto Gemma ...Da due settimanemanca dallo studio di Uomini e Donne. Decine di messaggi stanno comparendo sul web da alcune ore, da quando il pubblico si è accorto nuovamente del forfait diche aveva rinunciato ...Tina Cipollari, assente a Uomini e Donne, rompe il silenzio e attacca Gemma Galgani: “Priva di dignità, ho creato un mostro”. Tina Cipollari, assente da diversi giorni a Uomini e donne, rompe il silen ...Grande assente in studio l'opinionista Tina Cipollari. Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne La nuova puntata di Uomini e Donne sarà dedicata a Gemma, che punterà ancora il dito ...