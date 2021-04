Status server Fortnite offline il 13 aprile: orario e novità aggiornamento (Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono un po’ di segnalazioni dalle 8 circa di oggi 13 aprile, a proposito dello Status dei server Fortnite. Questi, infatti, a detta di qualcuno non funzionano e sono offline, ma i numeri non sono tali da indurmi a parlare di un vero e proprio down. Occorre contestualizzare bene la cosa per non fare disinformazione, perché se i server non rispondono questo martedì c’è una ragione ben precisa. In linea con quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa sul nostro magazine, a proposito del lavoro portato avanti dagli sviluppatori. Un aggiornamento dietro lo Status dei server Fortnite offline il 13 aprile Provando a ricostruire la situazione, posso confermarvi che ci sia un ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Ci sono un po’ di segnalazioni dalle 8 circa di oggi 13, a proposito dellodei. Questi, infatti, a detta di qualcuno non funzionano e sono, ma i numeri non sono tali da indurmi a parlare di un vero e proprio down. Occorre contestualizzare bene la cosa per non fare disinformazione, perché se inon rispondono questo martedì c’è una ragione ben precisa. In linea con quanto vi abbiamo riportato alcuni mesi fa sul nostro magazine, a proposito del lavoro portato avanti dagli sviluppatori. Undietro lodeiil 13Provando a ricostruire la situazione, posso confermarvi che ci sia un ...

