Rolex Giraglia 2021 | nuovo programma per la 68esima edizione

(Di martedì 13 aprile 2021) della regata d’altura: ecco le modifiche a causa dell’emergenza coronavirus. Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 68madella classica regata d’altura comunica che, a causa del perdurare della situazione di estrema incertezza internazionale e in particolare nella costa meridionale francese legata alle normative anti-contagio Covid 19 – fatti che impedirebbero una adeguata organizzazione dell’evento a Saint-Tropez – ha deciso, con il supporto dei suoi partner, di modificare iloriginale.Lavedrà dunque la sua partenza, mercoledì 16 giugno da Sanremo su un percorso di 243 miglia che prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto dellae ritorno a Genova allo Yacht Club Italiano, dove è prevista la premiazione ...

Scerni con le sue Kora ha centrato alcune vittorie nelle regate più importanti a livello internazionale come laSwan Cup o la. Ma ha anche preso parte alla Coppa del Re o alla ...L'11 giugno scatta lacon la partenza in notturna della Sanremo"Saint-Tropez. Prosegue poi il 13, 14 e 15 giugno con le costiere nelle acque del Golfo di Saint-Tropez e culmina con la ...GIRAGLIA La Giraglia 2021 orfana di Saint Tropez redazione. Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 68ma edizione della classica regata d’altura comunica che, a causa del pe ...GENOVA - Cambio di programma per la Rolex Giraglia, la prestigiosa competizione velica giunta alla 68a edizione organizzata dallo Yacht Club Italiano, La modifica è stata decisa dagli organizzatori e ...