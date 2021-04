Masters1000 Montecarlo | Fabio Fognini e un tabellone da sfruttare dopo il forfait di Medvedev

(Di martedì 13 aprile 2021) Un buon inizio per. L’azzurro, campione dell’ultima edizione disputata del Masters 1000 (2019), ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando risposte diverse rispetto a quanto si era visto a Marbella, dove la sua prestazione sulla terra rossa in Spagna contro l’iberico Jaume Munar non era stata assolutamente sufficiente. Nel Principato si sono rivisti i colpi dell’azzurro che nel prossimo round se la vedrà contro l’australiano Jordan Thompson, che nel turno precedente si è imposto contro il francese Benoit Paire. Il computo dei precedenti sorride al ligure, ricordando la sofferta vittoria negli Australian Open 2020 in cinque set, ma sulla terra non c’è uno storico. Sulla carta, i favori del pronostico sono per. Andando avanti nel proprio percorso, ci sono ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Fabio Fognini e un tabellone da sfruttare dopo il forfait di Medvedev a #Montecarlo - infoitsport : Masters1000 Montecarlo, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic. Perché l'azzurro può giocarsela - sportface2016 : #tennis #Masters1000 #MonteCarlo 2021, situazione #Nadal: si era allenato con #Medvedev, positivo al #COVID19 - OA_Sport : #TENNIS Salvatore Caruso in rimonta batte Lucas Catarina e accede al 2° turno a #Montecarlo - matrin82 : I polpacci di Karatsev vivono di vita propria. #rolexmcmasters #tennis #MonteCarlo #Masters1000 #SkyTennis -

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Montecarlo

OA Sport

Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos Vinolas nel primo turno del Masters 1000 di. La sfida l'italiano classe 2001, numero 22 della classifica ATP e il 33enne spagnolo che occupa attualmente ...Dove vedere Fognini - Kecmanovic in TV e diretta streaming per ilMasters 1000 La partita tra Fognini e Kecmanovic sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. La sfida valida per il primo ...Un buon inizio per Fabio Fognini a Montecarlo. L'azzurro, campione dell'ultima edizione disputata del Masters 1000 (2019), ha sconfitto in due set per 6-2 7-5 il serbo Miomir Kecmanovic, dando rispost ...Martedì mattina positivo per i colori italiani al Masters 1000 di Montecarlo dopo il ko all'esordio di Lorenzo Musetti. Jannik Sinner reduce dalla finale di ...