Jo Squillo | “Non posso più correre e ballare” | dramma dopo frattura all’Isola

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) News La cantante si sfoga a Pomeriggio 5, dove rivela i dettagli del calvario che sta affrontandol’incidente avvenuto nel 2019 in Honduras Pubblicato su 12 Aprile 2021 Un raccontotico quello che Joha fatto a Pomeriggio Cinque. Nel salotto di Barbara d’Urso ha confessato che non può più eseguire determinate azioni con il suo corpo. Scendendo nel dettaglio, ha ammesso che non può néné. Questoha preso inizio a causa di un incidente che è avvenuto in Honduras, durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Nel reality si èta un piede. Da questo momento in poi, Joè stata costretta a vivere un vero e proprio calvario, che non ha ...