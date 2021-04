Gli Stati Uniti sospendono il vaccino Johnson & Johnson in via precauzionale (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere in maniera precauzionale il vaccino Johnson & Johnson. La disposizione è stata data dalla Food and Drug Administration dopo che sei donne su quasi sette milioni di vaccinazioni, sono state colpite da una rara malattia causata dai coaguli di sangue. Una di loro è deceduta, un’altra è in condizioni critiche. Al momento le autorità sanitarie stanno studiando i casi. Al momento non è ancora certa la correlazione tra il vaccino e la malattia. Il vaccino resterà sospeso fino a che le analisi su di esso non saranno terminate. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Glihanno deciso di sospendere in manierail. La disposizione è stata data dalla Food and Drug Administration dopo che sei donne su quasi sette milioni di vaccinazioni, sono state colpite da una rara malattia causata dai coaguli di sangue. Una di loro è deceduta, un’altra è in condizioni critiche. Al momento le autorità sanitarie stanno studiando i casi. Al momento non è ancora certa la correlazione tra ile la malattia. Ilresterà sospeso fino a che le analisi su di esso non saranno terminate. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da ...

