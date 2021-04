Ginnastica artistica, Europei 2021: calendario, programma, date, orari, tv e streaming (21-25 aprile) (Di martedì 13 aprile 2021) Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Magnesio dopo un anno e mezzo di astinenza totale, eccezion fatta per gli Europei di Serie B andati in scena a Mersin prima di Natale (erano assenti tutte le Nazioni di riferimento). Questa volta, in terra svizzera, si farà tremendamente sul serio, anche se purtroppo sugli spalti non ci potrà essere il pubblico a causa dell’emergenza sanitaria che sta limitando qualsiasi attività. Si preannuncia grande spettacolo alla Jakobshalle, anche perché verranno messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo (due per sesso) attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Glidisi disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Magnesio dopo un anno e mezzo di astinenza totale, eccezion fatta per glidi Serie B andati in scena a Mersin prima di Natale (erano assenti tutte le Nazioni di riferimento). Questa volta, in terra svizzera, si farà tremendamente sul serio, anche se purtroppo sugli spalti non ci potrà essere il pubblico a causa dell’emergenza sanitaria che sta limitando qualsiasi attività. Si preannuncia grande spettacolo alla Jakobshalle, anche perché verranno messi in palio quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo (due per sesso) attraverso le qualificazioni del concorso generale individuale ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica artistica Ginnastica artistica maschile, decimo posto per la Polisportiva Celle di Rimini Con la prova di Napoli al Pala Vesuvio si conclude il Campionato Nazionale di serie A2 GAM (ginnastica artistica maschile). Terza prova un po' in salita per i ragazzi della Polisportiva Celle di Rimini, che incappano in alcuni errori che con i 147.850 punti si piazzano al 10 posto. Scivolano ...

Ginnastica artistica, il bilancio di San Marino a Rimini Si è svolta a Rimini, la prima prova del Campionato individuale di ginnastica artistica femminile Silver LC. La rappresentativa sammarinese composta da Jasmine Bologna, Anita Carlini, Rachele Conti, Lucia Menghi e la più piccola Sara Rossi, si è distinta nelle varie ...

Ginnastica artistica, il bilancio di San Marino a Rimini Corriere Romagna Ginnastica artistica, Europei 2021: calendario, programma, date, orari, tv e streaming (21-25 aprile) Gli Europei 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La rassegna continentale rappresenta il primo grande appuntamento internazionale per la Polvere di Ma ...

Andos Casale ospite di Bvlgari nella Giornata Mondiale della Salute L’associazione, anche in periodo di pandemia, non ha limitato l’attività, proponendo iniziative online di auto-trucco, ginnastica e un laboratorio artistico ...

