Cristiano Ronaldo e quella maglia negata a Gosens: i compagni gliela regalano (Di martedì 13 aprile 2021) La maglia di CR7 regalata a Robin Gosens ha generato grande ilarità tra i tifosi dell'Atalanta. Atalanta, regalo speciale a Gosens: l'esterno scarta la maglia di… CR7. Il curioso motivo su Notizie.it.

CB_Ignoranza : Gosens ha dichiarato che Cristiano Ronaldo si era rifiutato di dargli la sua maglia, così ci ha pensato Hateboer a… - ChampionsLeague : Cristiano Ronaldo's best #OTD display? #UCL - tancredipalmeri : Di questo passo, finisce che tra un mese viene fuori che è stato Cristiano Ronaldo a schiaffeggiare Dybala a Cardiff nell’intervallo - Gioiaste1 : RT @Una_Gioia_Mai: Prima avevano Michelangelo Vs Leonardo ora abbiamo Messi Vs Cristiano Ronaldo Pronto polizia #leonardolaserie #Leonardo - Una_Gioia_Mai : Prima avevano Michelangelo Vs Leonardo ora abbiamo Messi Vs Cristiano Ronaldo Pronto polizia #leonardolaserie #Leonardo -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Calciomercato Juventus, super scambio con il Psg: CR7 per due giocatori Calciomercato Juventus, la rivelazione bomba per la prossima stagione: Cristiano Ronaldo in cambio di due giocatori del Psg. Calciomercato Juventus, l'indiscrezione bomba arrivata direttamente da 'Calciomercato.it' annuncia il - possibile - clamoroso scambio fra i ...

Sainz: 'Ronaldo? Ecco cosa dico a Elkann' Commenta per primo Il pilota della Ferrari e tifoso del Real Madrid Carlos Sainz ha concesso un'intervista al Corriere della Sera , occasione in cui si è soffermato anche su Cristiano Ronaldo : Quale giocatore vorrebbe essere? 'Sergio Ramos, un leader. I miei idoli del passato invece sono Zidane e Cristiano Ronaldo' Rimpiange CR7? 'Al Real Madrid mancano il suo istinto ...

La gestualità di Cristiano Ronaldo fa discutere: “Non sopporta più i compagni della Juve” Sport Fanpage Classifica ingaggi-punti, Napoli nelle retrovie: comanda lo Spezia con la Juve ultima Sulla Juventus pesa inevitabilmente lo stipendio di Cristiano Ronaldo (31 milioni netti) e di altri big (sette calciatori guadagnano 6 o più milioni di euro netti) e malgrado la terza posizione nella ...

Gol non convalidato a Ronaldo: il guardalinee perde gli Europei La rete non convalidata a Cristiano Ronaldo nel finale della sfida tra Serbia e Portogallo ha fatto e continuerà a far discutere. A pagarne le conseguenze, oltre alla nazionale lusitana che si è vista ...

