Probabili formazioni Crotone-Udinese | trentunesima giornata Serie A 2020 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ledi, match valido per ladi. All’Ezio Scida in campo i calabresi contro i friulani con l’obiettivo di conquistare altri tre punti per credere un po’ nella salvezza. I bianconeri, invece, vogliono chiudere definitivamente la pratica. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 17 aprile, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Cosmi perde Benali per infortunio, in avanti Simy con Ounas e Messias schierato in messo al campo. Reca immancabile a sinistra, torna Pereira a destra. QUI– Gotti non rinuncia a Llorente in coppia con Forestieri. Ancora infortunati Deulofeu e Pussetto, out anche il lungodegente ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: L'Arena: Verona-Lazio, le probabili formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Chievo-Pisa: le probabili formazioni - PISAinVIDEO : 33^ giornata: Chievo-Pisa | Le probabili formazioni - TernanaNews : RT @TernanaNews: Turris-Ternana, probabili formazioni, dove vederla e orario d’inizio - zazoomblog : Serie B Chievo Verona-Pisa: probabili formazioni pronostico e diretta tv - #Serie #Chievo #Verona-Pisa: -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

PSG BAYERN MONACO: LA DIFESA Esaminando le mosse degli allenatori per ledi Psg Bayern Monaco , vediamo bene che in difesa Pochettino dovrà fare attenzione ad ...ROMA BOLOGNA/ Quote: Pedro sarà protagonista? VIDEO FIORENTINA ATALANTA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI Per Giuseppe Iachini alla Fiorentina serve maggiore scaltrezza: ' La partita ...Allo stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo si chiude la trentacinquesima giornata del girone C (in attesa del recupero tra Juve Stabia-Catanzaro del 21 aprile prossimo). Viterbese-Casertana ...Le probabili formazioni di Viterbese – Casertana Taurino dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende, Ferrani e Baschirotto, in mediana Bezziccheri affiancato da Besea e Bensaja ...