Advertising

pescaranews : Pescara: ripartono le attività della 'Cittadella dell'infanzia' - redazionehgnews : Pescara: ripartono le attività della “Cittadella dell’infanzia” via @redazione@hgnews.it -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara ripartono

HG news

I partner coinvolti nel progetto La cittadella dell'infanzia sono : Cooperativa Orizzonte (Capofila), Ufficio scolastico provinciale, Pro Formazione Academy, Anffas Onlus, Ads Bimbi in salute,...- Ieri, 7 aprile, la Fiesa Confesercenti Abruzzo e Molise, con la riunione in ... Solo se queste, riparte l'intero Paese. Commenti da ...Dopo un lungo periodo di sosta forzata, dovuto alla pandemia, le attività della Cittadella dell'Infanzia di Pescara sono pronte per ripartire. Stanno per tornare ad animarsi con le risate e i sorrisi ...La manifestazione avrà inizio alle ore 10.30 e si dovrebbe concludere intorno alle ore 12.00. Il Presidente della Confcommercio Pescara - Riccardo Padovano presenta la manifestazione: "Abbiamo convoca ...