Ibrahimovic si è fatto aprire il ristorante di uno chef negazionista per pranzare (Di lunedì 12 aprile 2021) C'è chi nella trasgressione cerca di nascondersi e chi, approfittando del suo status di calciatore famoso, se ne importa relativamente delle regole vigenti. Di casi ne abbiamo raccontati tanti, in Italia come all'estero. L'ultimo vede protagonista Zlatan Ibrahimovic, che si è fatto aprire a pranzo un ristorante di Milano, "Tano passami l'olio", nella giornata di ieri. Il ristoratore, Tano Simonato, ha confermato la notizia a Fanpage. Il sito ha quindi riportato che il pranzo è costato ai presenti 300 euro a testa, ma che il locale tiene i dipendenti in cassa integrazione. Lo chef ha negato il pranzo: "Ibrahimovic e Abate sono miei amici ma erano qui solo per un bicchiere di vino. Pandemia? Ma quale cazzo di pandemia, ma la smettete di rompere i cog… con sta pandemia?".

