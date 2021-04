Ibrahimovic salterà Milan-Genoa | ecco perché Maresca lo ha espulso

(Di lunedì 12 aprile 2021) Zlatan, attaccante del, rischia più giornate di squalifica per il rosso diretto rimediato al 'Tardini' per proteste

Advertising

PianetaMilan : .@Ibra_official salterà #MilanGenoa: ecco perché #Maresca lo ha espulso - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic salterà

Ma la brutta notizia per Pioli è stata l'espulsione dichesicuramente la gara contro il Genoa. Il rosso sventolato da Maresca allo svedese ha fatto discutere, dalle prime ...... ma per la partita di ieri non possiamo prendercela con. In campo si parla e, se le ... Ibra, nella migliore delle ipotesi, la partita col Genoa, grazie al signor Maresca e ai ...