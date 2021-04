DiaSorin acquisisce Luminex Corporation per 1,8 miliardi di dollari (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – DiaSorin ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Luminex Corporation, società di biotecnologia statunitense quotata al Nasdaq, per un prezzo in contanti pari a 37 dollari per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari. L’operazione rafforzerà il posizionamento di DiaSorin nel mercato della diagnostica molecolare, sottolinea una nota della società, oltre che la sua presenza negli Stati Uniti. Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di Luminex) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) –ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di, società di biotecnologia statunitense quotata al Nasdaq, per un prezzo in contanti pari a 37per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa 1,8di. L’operazione rafforzerà il posizionamento dinel mercato della diagnostica molecolare, sottolinea una nota della società, oltre che la sua presenza negli Stati Uniti. Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di) e ad un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% ...

