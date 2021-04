'Avanti non solo per età'. 'Non puoi' Vaccino: scontro De Luca-Figliuolo (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Campania, ancora in zona rossa, non proseguirà la sua campagna vaccinale considerando i soli criteri dell'età. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca. «La Campania è stata una regione tra le più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare Avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta». Cosi il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Benevento. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 aprile 2021) La Regione Campania, ancora in zona rossa, non proseguirà la sua campagna vaccinale considerando i soli criteri dell'età. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De. «La Campania è stata una regione tra le più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore altro è la stupidità. Ho appena finito di parlare con il commissarioal quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andareper fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l'economia italiana sarà morta». Cosi il governatore della Campania Vincenzo Dea Benevento. Segui su affaritaliani.it

