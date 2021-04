Serie C, girone C: la Cavese ritrova il successo perduto, sconfitto il Teramo. La classifica aggiornata (Di domenica 11 aprile 2021) Cavese-Teramo apre le sfide della domenica legate al girone C di Serie C.successo non preventivato quello ottenuto dai padroni di casa che hanno superato per 1-0 la compagine abruzzese. La rete che ha deciso le sorti del match è stata messa a segno da Matino al 23'. Tre punti che cambiano poco la classifica dei campani che comunque battono un colpo in vista dei play-out, sconfitta che brucia quella rimediata dai biancorossi che restano fermi a quota 45.RISULTATIAvellino-Bari 1-0 (giocata sabato)Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)Cavese-Teramo 1-0 (giocata alle 12.30)Catania-Potenza (ore 15.00)Monopoli-Paganese (ore 15.00)Turris-Ternana (ore 15.00)Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)Juve Stabia-Catanzaro ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021)apre le sfide della domenica legate alC diC.non preventivato quello ottenuto dai padroni di casa che hanno superato per 1-0 la compagine abruzzese. La rete che ha deciso le sorti del match è stata messa a segno da Matino al 23'. Tre punti che cambiano poco ladei campani che comunque battono un colpo in vista dei play-out, sconfitta che brucia quella rimediata dai biancorossi che restano fermi a quota 45.RISULTATIAvellino-Bari 1-0 (giocata sabato)Palermo-Vibonese 0-0 (giocata sabato)1-0 (giocata alle 12.30)Catania-Potenza (ore 15.00)Monopoli-Paganese (ore 15.00)Turris-Ternana (ore 15.00)Bisceglie-Virtus Francavilla (ore 17.30)Viterbese-Casertana (lunedì ore 21.00)Juve Stabia-Catanzaro ...

Advertising

OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - OptaPaolo : 10 - L’Inter è la prima squadra nell’era dei tre punti a vittoria a vincere tutte le prime 10 gare giocate in un gi… - OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - goyourownwayx : RT @OptaPaolo: 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il rec… - CiccioM29 : RT @OptaPaolo: 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superando il rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone I playoff contro gli sbadigli da 'campiomorto' C'è qualcosa di peggio? Se aggiungi alla noia incombente di questo campiomorto quella di quasi tutti i nove che l'hanno preceduto, scudetti a volte già virtualmente assegnati alla fine del girone d'...

Diretta/ Juventus U23 Pontedera (risultato 1 - 0) streaming: Marques manca la doppietta ... si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, come lunch match della trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2020 - 2021. Possiamo presentare la diretta di ...

Serie C, 35a: risultati e classifica. Tonfo Teramo, vince la Cavese Stadionews.it Catania-Potenza, le formazioni ufficiali: c'è Baclet, out Sarao tra gli etnei Manca poco al fischio d'inizio di Catania-Potenza, partita valevole per la 35^ giornata del campionato di serie C, girone C, che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio "Massimino", dove tra i ...

Sudtirol – Virtus Verona: dove vedere la diretta live e risultato La partita Südtirol - Virtus Verona del Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C ...

C'è qualcosa di peggio? Se aggiungi alla noia incombente di questo campiomorto quella di quasi tutti i nove che l'hanno preceduto, scudetti a volte già virtualmente assegnati alla fine deld'...... si gioca alle ore 12.30 di oggi, domenica 11 aprile 2021, come lunch match della trentacinquesima giornata delA del campionato diC 2020 - 2021. Possiamo presentare la diretta di ...Manca poco al fischio d'inizio di Catania-Potenza, partita valevole per la 35^ giornata del campionato di serie C, girone C, che si disputerà alle ore 15:00 allo stadio "Massimino", dove tra i ...La partita Südtirol - Virtus Verona del Domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C ...