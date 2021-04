Serie A, le formazioni ufficiali delle sfide delle 15. L’Inter batte il Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Juventus contro il Genoa. L’Inter attende il Cagliari. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Apre Inter-Cagliari, chiude Fiorentina-Atalanta. Serie A, i risultati di domenica 11 aprile Di seguito i risultati di Serie A di domenica 11 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Inter-Cagliari (ore 12.30)Hellas Verona-Lazio (ore 15)Juventus-Genoa (ore 15)Sampdoria-Napoli (ore 15)Roma-Bologna (ore 18)Fiorentina-Atalanta (ore 20.45) Pallone Serie ASerie A, Juventus-Genoa: le formazioni ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Juventus contro il Genoa.attende il. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 11 aprile. Apre Inter-, chiude Fiorentina-Atalanta.A, i risultati di domenica 11 aprile Di seguito i risultati diA di domenica 11 aprile,valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS) Inter-(ore 12.30)Hellas Verona-Lazio (ore 15)Juventus-Genoa (ore 15)Sampdoria-Napoli (ore 15)Roma-Bologna (ore 18)Fiorentina-Atalanta (ore 20.45) PalloneA, Juventus-Genoa: le...

Advertising

settalese : RT @lagoleada_it: #SerieA 30^ giornata, le formazioni ufficiali di #JuventusGenoa, #SampdoriaNapoli e #HellasVeronaLazio. Calcio d'inizio a… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus-Genoa, formazioni ufficiali: Kulusvevski da 1'. Grifone con Rovella in regia - Fprime86 : RT @cmdotcom: #JuveGenoa LIVE dalle 15, formazioni ufficiali: Bentancur dal 1', Kulusevski e Ronaldo ok. Coppia Pandev-Scamacca https://t.c… - SPress24 : Serie A, Sampdoria-Napoli , Chance per Ranieri: Le Formazioni Ufficiali - zazoomblog : Serie A Sampdoria-Napoli: le scelte di Gattuso e Ranieri le formazioni ufficiali del match - #Serie #Sampdoria-Nap… -